Geschicklichkeitsrennen in Kleinkühnau Erinnerung an verunglückten Veranstalter: Fans von Simson SR2 treffen sich am Wochenende in Dessau

In Kleinkühnau findet am 19. Oktober ein besonderes Mopedrennen statt. Fans der historischen Simson SR2 treffen sich zum Geschicklichkeitswettkampf. Auch in Gedenken an den 2018 gestorbenen Gründer der Veranstaltung.