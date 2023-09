Im Fall eines vermuteten versuchten sexuellen Übergriffs gegen eine 23-jährige Frau in Dessau-Roßlau ermitteln derzeit Staatsanwaltschaft und Polizei. Dazu wurden jetzt auch Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Fahndung in Dessau-Roßlau

In Dessau-Roßlau hat angeblich ein Mann eine junge Frau sexuell belästigt.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln seit dem 4. August 2023 in einem Fall eines vermuteten versuchten sexuellen Übergriffs gegen eine 23-jährige Frau in Dessau-Roßlau.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Frau gegen 18 Uhr ein Einkaufszentrum in der Wolfgangstraße in Dessau-Roßlau besucht und war dort von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Nach dem Verlassen des Geschäfts ging die Geschädigte gegen 18.50 Uhr zu ihrer Wohnanschrift in der Kavalierstraße.

Als sie die Haustür öffnete, sei sie plötzlich von dem zuvor im Markt angetroffenen Mann angegriffen und in den Hauseingang gedrückt worden. Der Täter habe versucht, sie zu entkleiden und in Richtung des Kellerbereichs des Mehrfamilienhauses zu ziehen. Die Frau habe sich jedoch zur Wehr setzen können, woraufhin der Angreifer schließlich flüchtete. Die Geschädigte blieb nach den Angaben unverletzt.

Wer kennt diesen mutmaßlichen Sexualstraftäter? (Foto: Polizei)

Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf ein versuchtes Sexualdelikt hin. Das Amtsgericht Dessau-Roßlau hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau die Veröffentlichung von Bildern des mutmaßlichen Täters angeordnet, die ihn kurz vor der Tat im Einkaufsmarkt in der Wolfgangstraße zeigen.

Der mutmaßliche Sexualstraftäter wurde im Einkaufszentrum in der Wolfgangstraße in Dessau-Roßlau aufgenommen. (Foto: Polizei)

Zusätzlich zu den Fotos liegt folgende Personenbeschreibung vor:

ca. 180 cm groß

geschätztes Alter 40 bis 50 Jahre

schlank mit Bauchansatz

Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Wer kann Angaben zur beschriebenen Person machen? Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der E-Mail [email protected].

Ferner ist die Polizei unter der Telefonnummer 0340/6000-291 zu erreichen.