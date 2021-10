Sepp Müller ist neuer Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt im Bundestag

Dessau/Berlin/MZ - Die CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt im Bundestag hat am Donnerstag Sepp Müller zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Müller, der im Wahlkreis Dessau-Wittenberg direkt gewählte Bundestagsabgeordnete, dankte seinen Kollegen in einer Mitteilung für das Vertrauen.

„Als CDU-Landesgruppe werden wir weiter die starke Stimme unseres Landes in der Bundespolitik sein - egal ob in der Regierung oder in der Opposition“, betonte der 32-jährige Abgeordnete. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit meinen Stellvertretern Heike Brehmer und Tino Sorge.“

In der Landesgruppe schließen sich alle CDU-Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt zusammen. Zu Beginn jeder Sitzungswoche tagt die Landesgruppe, um aktuelle politische Vorhaben zu beraten.