Seltene Naturschönheit - Wiener Blaustern ist nur noch an zwei Standorten in Dessauer Elbauen zu finden

Der Wiener Blaustern hat sich bis in der Dessauer Elbaue ausgebreitet. Hier ist sein nördlichstes Verbreitungsgebiet.

Dessau/MZ. - Der Frühling ist auch in den Auenwäldern rund um Dessau nicht zu übersehen. An einigen Stellen blüht es blau. Es handelt sich um den Wiener Blaustern – Scilla vindobonensis, sagt Hendrik Pannach vom Dessauer Büro der Naturschutzorganisation WWF Deutschland. „Er ist allerdings eine Seltenheit. Dessau ist der nördlichste Fundort“, so Pannach. Und diese Seltenheit ist auch gefährdet.