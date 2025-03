Der Offene Kanal, der ausschließlich von Einwohnern der Stadt gestaltet wird, hat am vergangenen Donnerstag sein Jubiläum gefeiert. Worauf die Programmgestalter besonders achten und welche Zukunftspläne es gibt.

Dessau/MZ. - „Im Grunde geht es bei uns genau darum“, sagt Edith Strasburger, die Co-Geschäftsführerin des Offenen Kanals Dessau, und zeigt auf eine Postkarte, auf der eine junge Frau abgebildet ist, die einen Fernsehbeitrag, in dem sie selbst zu sehen ist, verfolgt: „Zuschauer, die sich selbst im Fernsehen sehen.“ Der Offene Kanal Dessau hat am vergangenen Donnerstag sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Grund genug, um einmal auf die Anfänge zurückzuschauen und auch einen Blick in die Zukunft zu werfen.