Sebastian Brandt ist seit diesem Jahr neuer Chefarzt im Dessauer Klinikum

Dessau/MZ/OML - Er ist Experte, wenn es darum geht, Patienten vor einer Operation „schlafen“ zu schicken und ihnen die Schmerzen zu nehmen - auch in kritischen und sogar lebensbedrohlichen Situationen. Schmerzmittel, Anästhesie und Intensivtherapie sind die Steckenpferde von Dr. Sebastian Brandt, der seit Anfang des Jahres die Chefarztposition der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerztherapie im Städtischen Klinikum Dessau am Auenweg innehat. Der 47-Jährige folgt damit auf Dr. Stefan Breuer, der Ende des Jahres in den Ruhestand eingetreten ist.

Der neue Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerztherapie gehört mit seinen 47 Jahren zu den jüngeren Chefärzten im Haus. „Ich freue mich, dass wir hier eine direkte Staffelstabübergabe hinbekommen haben. Mit Dr. Brandt konnten wir zudem einen jungen und ambitionierten Mediziner als Chefarzt für die Klinik gewinnen. Ich hoffe, dass er die personelle Kontinuität in dem Fachbereich weiter fortsetzten wird“, so der Ärztliche Direktor Dr. Joachim Zagrodnick.

Vor seinem Engagement im Städtischen Klinikum Dessau war er Leitender Oberarzt am Campus Lübeck

Brandt ist gebürtiger Schweriner und Facharzt für Anästhesiologie, auch im Bereich der Intensivmedizin. Außerdem ist er leitender Notarzt. Vor seinem Engagement im Städtischen Klinikum Dessau war er Leitender Oberarzt am Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Davor war er mehrere Jahre am Inselspital in Bern als Facharzt und wissenschaftlicher Projektleiter tätig.

Dr. Stefan Breuer geht in den Ruhestand. (Foto: Klinikum Dessau)

„Als Chefarzt möchte ich erreichen, dass die Klinik für Anästhesiologie, Intensivtherapie und Schmerztherapie als kompetenter und teamorientierter Partner für alle operativen und konservativen Fächer wahrgenommen wird“, sagt der Mediziner.

Brandt absolvierte sein Medizinstudium in Göttingen, Kiel und Marburg

Großen Wert legt er nach eigenen Angaben in der täglichen Krankenversorgung auf eine hohe Patientensicherheit durch die Anwendung moderner, evidenzbasierter Medizin. Darüber hinaus liege ihm die Aus- und Weiterbildung des anästhesiologischen Nachwuchses besonders am Herzen. Brandt absolvierte sein Medizinstudium in Göttingen, Kiel und Marburg. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. In der Freizeit entspannt er beim Segeln, auf Reisen und bei der Lektüre eines guten Buches.

Die Fußstapfen, in die er nun tritt, sind dabei groß. Sein Vorgänger, Stefan Breuer, leitete die 1971 etablierte Klinik fast ein Vierteljahrhundert lang. Er war auch erst der zweite Chefarzt dieses Fachbereiches seit seiner Gründung. „Wir sind Dr. Breuer für seine langjährige Arbeit als Chefarzt der Klinik außerordentlich dankbar. Von seiner Expertise als anerkannter Anästhesiologe profitierte das Haus enorm“, sagte Zagrodnick.