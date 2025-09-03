Im Dessauer Süden hat es am späten Dienstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Zwei Personen wurden verletzt.

Schwerer Unfall in der Dessauer Polysiusstraße - Opel brennt nach Frontalzusammenstoß aus

Dessau/MZ. - Bei einem schweren Unfall in der Dessauer Polysiusstraße ist am Dienstag, 2. September, ein Opel ausgebrannt. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Nach Angaben der Ermittler hatte eine 42-jährige Fahrerin eines SUV Opel gegen 18.05 Uhr die Polysiusstraße in Richtung Argenteuiler Straße befahren. Im Bereich einer Kurve kam es dann zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda eines 49-jährigen Fahrers. Der Opel kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und geriet in Brand.

Beide Autofahrer konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen, sie erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der brennende Opel wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Polysiusstraße musste für die Rettungs- und Löscharbeiten sowie die Unfallaufnahme gesperrt werden.