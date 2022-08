15.000 Euro Schaden Schwerer Unfall auf Bahnhofsbrücke in Dessau - VW gegen VW beim Linksabbiegen

Am Mittwochabend hat es auf der Bahnhofsbrücke in Dessau, an der Kreuzung zur Roßlauer Allee, einen schweren Unfall gegeben. Zwei Autos waren danach nicht mehr fahrbereit.