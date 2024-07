Bei einem Verkehrsunfall auf der B187 zwischen Klieken und Roßlau ist am Montagnachmittag, 1. Juli, ein BMW-Fahrer leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte der 60-Jährige gegen 14.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Roßlau befahren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Baum kollidiert. Der BMW überschlug sich und kam in einem Graben auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Gesamtsachschaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt. Bei der Bergung des Fahrzeugs kam es zu Behinderungen auf der Bundesstraße.