Schwerer Unfall auf B184 in Dessau - VW kracht in der Auffahrt zur A9 gegen VW

Dessau/MZ - Auf der B184 an der Anschlussstelle Dessau-Süd hat es am Freitag, 2. Dezember, gegen 15.15 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Das hat das Polizeirevier Dessau-Roßlau am Montag mitgeteilt.

Der 50-jährige Fahrer eines VW hatte die Bundesstraße in Richtung Dessau befahren und wollte nach der Autobahnbrücke nach links auf die A9 in Richtung München auffahren. Beim Abbiegevorgang kollidierte er allerdings mit einem entgegenkommenden VW, der in Richtung Wolfen unterwegs war.

Fahrer und Beifahrer beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.