Ein Unfall im Süden Dessaus auf dem Autobahnzubringer hat am Mittwoch zu Staus geführt.

Schwerer Unfall auf B 184 im Süden von Dessau: Tesla-Fahrer kracht in eine Mähmaschine

Dessau/MZ/oml - Bei einem schweren Unfall auf der B184 zwischen am Lingenauer Dreieck ist am Mittwoch ein Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden.

Der 69-jährige Fahrer eines Tesla hatte die Bundesstraße gegen 13 Uhr in Richtung Bitterfeld-Wolfen befahren. Ein 60-jähriger Fahrer eines Lkw Daimler-Benz führte Mäharbeiten am Straßenrand zwischen der Ortslage und der Einmündung in Richtung Lingenau durch. Der Tesla fuhr voll auf den Lkw auf auf, wodurch der 69-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die B 184 musste voll gesperrt werden. Das Auto wurde durch eine Abschleppfirma geborgen.