Schwerer Unfall an PSV-Kreuzung in Dessau - Skoda wird in Gleise geschleudert

Die Corona-Demo verzögerte am Montagabend die Unfallaufnahme.

Dessau/MZ - Im Kreuzungsbereich Argenteuiler Straße und Heidestraße im Dessauer Süden hat es am Montagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 18 Uhr waren dort aus noch ungeklärter Ursache ein Mitsubishi und ein Skoda kollidiert. In einer ersten Meldung waren der Feuerwehr zwei eingeklemmte Personen gemeldet worden. Ersthelfer hatten die beiden Frauen bis zum Eintreffen der Feuerwehr aber schon aus ihren Autos befreit.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge an der PSV-Kreuzung wurde der Mitsubishi im Frontbereich stark beschädigt. Der Skoda kam nach dem Unfall im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen, weshalb die Straßenbahnen ihren Betrieb einstellen mussten. Die Fahrerin des Mitsubishis wurde vor Ort als stark verletzt eingestuft und mit Verdacht auf innere Verletzungen durch den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr in das Städtische Klinikum transportiert. Die Fahrerin des Skoda wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma mit dem Rettungsdienst des DRK ebenfalls ins Klinikum gebracht.

Zur Unfallaufnahme wurde durch die Polizei der Unfalldienst der Autobahnpolizei in Anspruch genommen. Durch die zeitgleich stattfindende Demo in der Innenstadt war dieser allerdings mit Straßensperrungen betraut und konnte nach Angaben der Feuerwehr „erst Stunden später“ zur Unfallaufnahme kommen, was eine längere Sperrung der Kreuzung zur Folge hatte.

Die Berufsfeuerwehr betreute die Sicherungs- und Räumarbeiten bis zum Eintreffen des Unfalldienstes der Autobahnpolizei am Unfallort.