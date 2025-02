Bei einem Unfall an der Kreuzung im Westen von Dessau sind am Mittwoch, 19. Februar, eine 35-jährige Frau und ein siebenjähriges Kind verletzt worden.

Schwerer Unfall an Kreuzung in Dessau - Jeep kollidiert mit Auto und kracht dann gegen Baum

Dessau/MZ. - Bei einem schweren Unfall an der Kreuzung im Westen von Dessau sind am Mittwoch, 19. Februar, eine 35-jährige Frau und ein siebenjähriges Kind verletzt worden.

Die Frau hatte mit einem Jeep-Geländewagen gegen 16.10 Uhr die Junkersstraße in Richtung Köthener Straße befahren und war im Kreuzungsbereich an der Aral-Tankstelle mit einem Daimler eines 58-Jährigen kollidiert. Dieser befuhr die Hermann-Köhl-Straße in Richtung Mannheimer Straße. In der Folge des Zusammenstoßes prallte der Jeep noch gegen einen Baum am Fahrbahnrand.

Die beiden Insassen des Jeep zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen betrug etwa 30.000 Euro. Beide Autos mussten vom Unfallort abgeschleppt werden.