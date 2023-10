Dessau/MZ/FN. - Premiere im Osten Deutschlands. Erstmals seit der Wiedervereinigung wird in Dessau ein offizielles Rugby-Länderspiel ausgetragen. Anlässlich des Starts in den zweiten Teil der Europameisterschaft 2023/24 empfängt die deutsche 15er-Nationalmannschaft der Männer im Paul-Greifzu-Stadion am 4. Februar um 15 Uhr den WM-Teilnehmer und Serien-Europameister Georgien.

„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, für dieses Heimspiel einen Austragungsort zu finden, in dem wir noch nie ein Spiel absolviert haben“, so Rugby-Deutschland-Vorstandsmitglied Florian Hartmann. „Es ist toll, dass damit auch die Rugby-Fans im Osten und Nordosten Deutschlands nur einen kurzen Weg haben, um die Schwarzen Adler live erleben und unser Team unterstützen zu können.“

Auch in der Bauhausstadt freut man sich bereits auf das Spiel. „Dessau hat seit 1990 in verschiedenen Sportarten stolze 70 Länderspiele erfolgreich in der Anhalt Arena oder im Paul-Greifzu-Stadion ausgerichtet“, sagt Ralph Hirsch, Sportdirektor des ausrichtenden Vereins Anhalt Sport. „Veranstaltungen im Handball, Volleyball, Basketball, Tischtennis, Badminton oder im Fußball fanden immer großen Zuspruch und waren absolute Highlights für unsere Region. Nun sind wir sehr froh darüber, dass unsere Bewerbung bei Rugby Deutschland mit solch einem besonderen Länderspiel der EM 2023/24 belohnt wurde. Wir sind stolz darauf, wieder Vorreiter zu sein und werden mit Rugby Deutschland, der Stadt Dessau-Roßlau und vielen weiteren Partnern eine erfolgreiche Premiere in Dessau organisieren.“

Das Heimspiel in Dessau wird das einzige in der Gruppenphase des zweiten Teils der über zwei Jahre laufenden Europameisterschaftssaison sein. Nach einem starken sechsten Platz in der Endabrechnung im vergangenen Frühjahr will das Rugby-Team um Nationaltrainer Mark Kuhlmann unbedingt nachlegen und die gute Ausgangsposition für den angestrebten Klassenerhalt nutzen. Die Schwarzen Adler müssen dafür einen, besser jedoch möglichst zwei Konkurrenten hinter sich lassen. Der Vorverkauf für das erste Spiel einer bundesdeutschen Rugby-Nationalmannschaft in Dessau im kommenden Februar läuft bereits. Dabeisein ist ab fünf bis 15 Euro möglich.

Info: Hier können sich Rugby-Fans ihre Tickets sichern: www.rugby-deutschland.reservix.de