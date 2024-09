Schreck in der Langen Gasse: Wird die Schade Brauerei abgerissen?

Was passiert an der Schade Brauerei?

In luftiger Höhe entfernt ein Bauarbeiter lose Dachelemente und Schutt.

Dessau/MZ. - Ein Absperrzaun steht an der Schade Brauerei in der Hobuschgasse. Eine große Hebebühne wurde positioniert. Es wird gearbeitet an der Ruine. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, die Schade Brauerei werde abgerissen. „Nein, das wird sie nicht“, stellt Corinna Meisel, Sprecherin der IDT Biologika, die Eigentümerin des historischen Gebäudes ist, klar. „Es werden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.“