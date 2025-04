Die Moses-Mendelssohn-Gesellschaft will mit einem breiten Veranstaltungsangebot zum 300. Geburtstag des Philosophen 2029 den berühmten Sohn der Stadt sichtbarer machen.

Dessau/MZ. - Moses Mendelssohn, Philosoph und Vorkämpfer für Glaubensfreiheit und Emanzipation der Juden in Deutschland, wurde am 6. September 1729 in Dessau geboren. Er ist neben Kurt Weill einer der größten Söhne der Stadt. Im öffentlichen Bewusstsein der heutigen Stadtgesellschaft aber ist er nur noch wenig präsent. Das soll sich ändern. Wie, das erklärt die Vorsitzende der Moses Mendelssohn Gesellschaft, Sabrina Nußbeck im Gespräch mit Sylke Kaufhold.