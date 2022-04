Schock am frühen Vormittag - Fünf Verletzte bei Brand einer Kellersauna in Dessau

Dessau/MZ - Beim Brand einer Kellersauna in der Franz-Mehring-Straße in Dessau sind am Mittwochmorgen fünf Personen leicht verletzt worden. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Kameraden auf etwa 30.000 Euro.

Die Feuerwehr war gegen 8.20 Uhr alarmiert worden. Bei der Ankunft hatten alle Bewohner bereits das Haus verlassen und standen auf der Straße. Bei der ersten Lageerkundung wurde eine starke Rauchentwicklung im Kellergeschoss und im ersten Obergeschoss festgestellt. Der Eigentümer erklärte, dass die Holzsauna im Keller im Vollbrand stehe.

Das bestätigte sich. Das Feuer konnte von den Kameraden der Berufsfeuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass sich der Brand auf den einen Kellerraum beschränkte. Um eine vollständige Restablöschung vornehmen zu können, wurde ein Teil der Sauna demontiert und nach außen gebracht.

Die Bewohner des Gebäudes wurden alle dem Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation vorgestellt. Eine Mutter mit drei Kindern wurde zur Kontrolle mit ins Städtische Klinikum genommen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit zwölf Kollegen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzwagen sowie die Polizei mit einem Streifenwagen.