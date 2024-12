Ein 45-jähriger Dessauer ist am Dienstag, 17. Dezember, auf dem Dessauer Adventsmarkt bestohlen worden.

Der Mann hatte zwischen 17 und 18 Uhr an einem Verkaufsstand etwas erworben und anschließend sein Schlüssel-Etui, in dem sich auch Bargeld befand, in die Tasche seiner Jack gesteckt. Nach Angaben des Mannes sei er kurz danach von einer ihm unbekannten Frau angerempelt worden. Er geht davon aus, dass die Unbekannte ihm dabei das Etui entwendete.

Nachdem er den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete er Strafanzeige im Polizeirevier Dessau-Roßlau. Der entstandene Schaden wurde mit über 300 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Eine Beschreibung der Frau gibt es nicht.