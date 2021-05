Schloss Mosigkau als Film-Kulisse - Berliner FIrma dreht für ZDF-Doku „Terra X“ in Dessau

Dessau - Die Stadt an Mulde und Elbe ist beliebter Drehort für Filme und Serien und diente in den vergangenen Jahren bereits für mehr als 20 Produktionen als Kulisse. In den letzten zehn Jahren waren das unter anderem die Spielfilme „Lotte am Bauhaus“ (2018), „Gundermann“ (2017), oder der „Polizeiruf 110: Laufsteg in den Tod“ (2012).

Aber auch die Regisseure und Autoren für Reportagen, Doku-Dramen und Dokumentationen schätzen Dessau-Roßlau: So gab es in der vorigen Woche Dreharbeiten im Mosigkauer Schlosspark. Im Gange war das Team der Februar Film GmbH aus Berlin. Auftraggeber das Zweite Deutsche Fernsehen ZDF. Gedreht wurde ein Teil für den Doku-Mehrteiler - „Das Uhrwerk des Lebens“ für die Wissenschaftsreihe „Terra X“ mit festen Sendeplätzen im ZDF und bei Arte.

Im Schlosspark Mosigkau wurde am Mittwoch der Vorwoche gedreht und hier ausschließlich unter freiem Himmel, sagt die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (KSDW) als Hausherrin. Deren Bedingungen beschränkten sich auf die bei Dreharbeiten üblichen Sorgfaltspflichten des Produzenten. Anders als bei Innenaufnahmen sind hier die Auflagen weniger streng. „Es kommt in den Parks in erster Linie darauf an, die Wege und Rasenflächen zu schonen und natürlich die Blumenrabatten“, beschreibt es KSDW-Pressesprecher Steffen Kaudelka.

Die Besucher sind Profis. Das Team der Februar Film GmbH besteht aus erfahrenen und preisgekrönten Autoren, Redakteuren, Regisseuren, Rechercheuren und Produktionsmitarbeitern für non-fiktionale Filme und Formate. Das Kerngeschäft sind zeitgemäße Dokumentationen aus den Bereichen Gesellschaft, Geschichte, Wissen und Abenteuer. Beim „Uhrwerk des Lebens“ geht es um Aspekte der Gesundheit zwischen Kindheit und Alter.

Autor und Regisseur ist Florian Hartung, der zugleich Gesellschafter und Geschäftsführer von Februar Film ist. Dem Fernsehpublikum ist er unter anderem bekannt durch die TV-Porträts von Joschka Fischer und Ignaz Bubis. 2018 wurde er bekannt durch die Dokumentation „Der Mordanschlag“ über den bis heute ungeklärten Mord 1991 an dem damaligen Treuhandchef Detlev Rohwedder. Weiterhin war er Autor der ZDF-Reihen „Diktatoren“ und „Weiße Hölle Himalaya“.

Bevor die Kameras in Dessau surrten, wurden bereits Kapitel gedreht im Museumsdorf Düppel bei Zehlendorf als Freilichtmuseum des Stadtmuseums Berlin. Und im Schloss Stülpe im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, sowie im Naumburger Dom. Ausgestrahlt werden soll die Terra X- Folge im Herbst 2021.