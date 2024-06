Wegen Schäden an der Umleitungsstrecke für die Zerbster Brücke in Roßlau muss die Stadt Dessau-Roßlau im Streetzer Weg kurzfristig Reparaturarbeiten vornehmen.

Schäden an der Umleitungsstrecke für die Zerbster Brücke in Roßlau - Stadt kündigt Reparaturarbeiten an

Dessau-Roßlau/MZ. - Wegen Schäden an der Umleitungsstrecke für die Zerbster Brücke in Roßlau muss die Stadt Dessau-Roßlau im Streetzer Weg kurzfristig Reparaturarbeiten vornehmen. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag angekündigt. Betroffen sind die Bankette an der Einmündung K1255 und Waldweg.

Die Ausführung der Arbeiten soll am Samstag, 15. Juni, erfolgen und ist nach Angaben der Stadtverwaltung „nur unter einer Vollsperrung des Streckenabschnittes möglich“. Die Sperrung wird an diesem Tage um etwa 5 Uhr aktiviert. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Strecke am selbigen Abend wieder freigegeben.

Der Streetzer Weg ist aufgrund dieser Sperrung nur aus Richtung Burgwallstraße bis zur nördlichen Einmündung der Galgenbreite befahrbar. Die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Impfstoffwerk werden über Streetz, Mühlstedt und Meinsdorf nach Roßlau umgeleitet. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.