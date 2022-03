Rote Ampel übersehen - Drei Leichtverletzte bei schwerem Unfall an PSV-Kreuzung in Dessau

Dessau/MZ - An der PSV-Kreuzung im Dessauer Süden hat es am Samstagabend erneut einen schweren Unfall gegeben. Bei diesem wurden drei Personen leicht verletzt, zwei Autos wurden erheblich beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Autofahrerin kurz nach 20 Uhr die Heidestraße in Richtung Stadtzentrum befahren. An der Kreuzung zur Helmut-Kohl-Straße war sie in den Kreuzungsbereich gefahren, obwohl die für sie geltende Ampel nach Angaben der Polizei Rot gezeigt hatte. Ein 36-jähriger Autofahrer, der auf der Helmut-Kohl-Straße in Richtung Argenteuiler Straße unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Auto der Verursacherin zusammen.

Die Frau sowie ihre zwei Mitfahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach Schätzungen der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.