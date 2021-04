Roßlauer liefern den Stahl für die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg

Roßlau - In der zugigen Werkhalle ist es ohrenbetäubend laut. Doch das ist nicht das erste, was Besuchern, die die Produktionsgebäude der „Sülzle Stahlpartner GmbH“ in Roßlau betreten, auffällt. Es ist der Geruch, der den meisten nur einmal im Jahr in die Nase steigt - am Silvesterabend.

Er entsteht, wenn Eisen bearbeitet wird, oder wie in Feuerwerkskörpern verbrennt und Funken sprüht. Auch in den Hallen an der Lukoer Straße riecht es nach Eisen. Kein Wunder, bei sage und schreibe 25.000 Tonnen, die hier ständig auf Lager sind, gebogen und geschnitten, verschweißt und verladen werden.

So unscheinbar die drei Hallen von außen aussehen, so glamourös klingen die Namen der Kunden, für die hier der Stahl in die rechte Form gebracht wird: Die Baustelle der neuen Fabrik des Elektrowagenherstellers Tesla vor den Toren Berlins gehört genauso zu den Abnehmern des Roßlauer Metalls wie die Elbphilharmonie, der Hauptstadtflughafen BER und ein Großteil der Hamburger Hafen-City.

Eisenbiegen von Hand

Eisengitter aus Roßlau wurden auch in der Hafen-City von Hamburg verbaut

„Wir arbeiten im Dreischichtsystem rund um die Uhr. Jedes Jahr verlassen 90.000 Tonnen Stahl unser Werk. Ich glaube, man kann sagen: Es gibt keinen vergleichbaren Betrieb, der größer ist als wir“, sagt Thorsten Hille, der Niederlassungsleiter und zugleich Bereichsleiter für den Nordosten im Konzern ist, der gerade 140-jähriges Bestehen feiert.

Beim Bau wird so gut wie immer Stahl gebraucht, oft in Verbindung mit Beton. Je weicher der Boden, desto mehr muss er verstärkt werden, bevor darauf gebaut wird. In Hamburg führte das dazu, dass beim Bau der Hafen-City auf sumpfigem Untergrund unzählige Eisengitter aus Roßlau bestellt wurden. „Die Gebäude werden immer höher, dadurch müssen auch die Fundamente immer stärker werden“, sagt Hille.

„In den letzten 15 bis 20 Jahren ist der Bedarf an Baustahl explodiert.“ Und gebaut wird auch in der Pandemie. „Derzeit liefern wir Stahl für den sechsspurigen Ausbau der A 3 zwischen Würzburg und Nürnberg. Auf dem Abschnitt stehen allein 179 Brücken“, sagt der 51-Jährige.

Gitter für Stützen in Baugruben

„Das Eisen hat zwischen acht und 40 Millimeter Durchmesser und stammt zum größten Teil aus einem Elektrostahlofen in Riesa“

Der Prozess, der für die Herstellung nötig ist, klingt zwar einfach: Eisen aus langen Stangen und Ringen in die richtige Form biegen und an Großabnehmer wie Baustellen liefern. Doch wie viel körperliche Arbeit in einem Ringanker, einem Bewehrungsstahl-Gitter oder einer Baugruben-Stütze steckt, wird erst bei einem Blick auf die Produktionsstraße deutlich.

Lastwagen, meist mit 25 Tonnen Eisenstangen bis zu ihrem Höchstgewicht beladen, bringen das Rohmaterial durch ein Tor in die Halle. „Das Eisen hat zwischen acht und 40 Millimeter Durchmesser und stammt zum größten Teil aus einem Elektrostahlofen in Riesa“, erklärt Hille. Mit einem Magnet-Kran sortiert ein Arbeiter die unterschiedlich dicken Stangen ins Lager. Sollen sie verarbeitet werden, holt ein anderer Kran das Metall aus dem Magazin und legt es vor einer massiven Schneidemaschine ab.

Die zieht die Stangen mit nur einem Knopfdruck ein und schneidet sie auf die passende Länge, die ein Arbeiter zuvor einstellt. Wie eine Guillotine drückt sich die Klinge scheinbar mühelos durch die massiven Stäbe. „Je dicker das Material, desto häufiger müssen wir sie austauschen“, sagt Hille. Bei besonders dicken Stangen halten die Messer gerade einmal ein paar Monate.

Ohne Kran geht nichts. Die gelbe Maschine arbeitet mithilfe von Magneten.

Obwohl das Eisenbiegen ein traditionelles Geschäft ist, will das Unternehmen in der Entwicklung nicht stehenbleiben

Sollen die Metallstücke in gewöhnliche und standardisierte Formen, etwa Quadrate gebogen werden, übernimmt das eine Maschine. Für spezielle Formen müssen zwei Arbeiter mit Muskelkraft an einem sogenannten Biegetisch das Metall in Form bringen.

Die Arbeit an den Maschinen ist so anstrengend, dass nicht nur Hille, sondern der gesamte Konzern Schwierigkeiten hat, deutsche Bewerber zu finden. Etiketten und Schilder auf polnisch sowie polnische Kennzeichen vor dem Werk geben Aufschluss darüber, woher ein Großteil der 130 Mitarbeiter kommt.

Und obwohl das Eisenbiegen ein traditionelles Geschäft ist, will das Unternehmen in der Entwicklung nicht stehenbleiben. „Der Umweltgedanke spielt eine immer größere Rolle“, sagt Hille. Das Eisen bestehe zu 100 Prozent aus Schrott, werde also recycelt. Doch das reiche vielen Kunden nicht. Deshalb bietet Sülzle auf Wunsch auch CO2-neutralen Stahl an. „Denn welchen Sinn würde es machen, wenn ich zum Beispiel ein nachhaltiges Holzhaus baue, aber keinen nachhaltigen Stahl für das Fundament benutze“, fragt Thorsten Hille. (mz/Oliver Müller-Lorey)