Riesige Flammen schlagen aus leer stehender Baracke im Dessauer Westen

Dessau - Riesige Flammen sind am Donnerstagabend aus einer leer stehenden Baracke im Dessauer Westen geschlagen: Die Feuerwehren der Stadt waren gegen 18 Uhr in die Otto-Marder-Straße am Neubaugebiet Zoberberg alarmiert worden. Zahlreiche Einsatzkräfte mühten sich, das Großfeuer unter Kontrolle zu bekommen. Die Brandursache ist unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch offen.

In Dessau hatten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder leer stehende Gebäude gebrannt, verbunden mit teils hohen Sachschäden. (mz)