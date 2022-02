Renault auf A9 bei Dessau herausgewunken - Polizei finden bei Kontrolle 760 Drogen im Auto

Dessau/MZ - Beamten des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Dessau ist am Mittwoch, 23. Februar, ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Die Polizisten hatten gegen 13 Uhr auf der A 9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Thurland einen Renault festgestellt und das Auto herausgewunken. Und einen Treffer gelandet.

Im Rahmen der Kontrolle wurde in dem Auto eine größere Menge Drogen gefunden und sichergestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um etwa 750 Gramm Marihuana und etwa zehn Gramm Kokain. Gegen die 39-jährige Fahrerin und dem 27-jährigen Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Details wurden nicht genannt.