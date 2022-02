Reinemachen im Welterbe - THW-Übung wird zur Müllsammelaktion am Viereckteich in Dessau

Ungewöhnlicher Einsatz: Das THW „übt“ am Viereckteich.

Dessau/MZ/AGE - Sie sind zur Stelle, wenn es brennt und schwere Technik den Einsatz erforderlich macht. Sie kommen zügig, wenn etwas in Schieflage gerät - und sie verbinden - getreu dem Motto im Dessau-Wörlitzer Gartenreich - auch mal unbürokratisch das Schöne mit dem Nützlichen: Der Dessauer Ortsverband des Technischen Hilfswerks hat am Samstag geübt und Boot und Wathosen getestet.

Einsatzort war der Viereckteich im Dessauer Beckerbruch und damit im Gartenreich. In dem künstlich angelegten Teich hatte sich einiges an Unrat angesammelt. Das wiederum brannte dem Förderverein Anhaltische Gemäldegalerie und Georgengarten unter den Nägeln. Es kam zu dieser ungewöhnlichen Kooperation.

Drei Stunden dauerte der THW-Einsatz, bei dem unter anderem Wurfanker ins Wasser geworfen wurden, um sicherzugehen, dass keine Fahrradteile auf dem Grund des Sees schlummern. Die Ausbeute an Unrat war überraschenderweise nicht sehr groß, sagte THW-Sprecher Florian Bittner nach der Übung. Das Eingesammelte passte in einen 60-Liter-Müllbeutel.

Dass das Technische Hilfswerk am Viereckteich üben konnte, dafür waren im übrigen im Vorfeld einige Absprachen zwischen dem Förderverein und der Stadtverwaltung erforderlich. Denn die Vogelwelt im Schilf des Teichs sollte möglichst nicht gestört werden. Aber Schilf musste laut THW aus dem Wasser nicht entfernt werden.

Der Förderverein hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem auf die Erhaltung des Parks konzentriert. Das nächste Projekt wartet allerdings dieses Mal in der Gemäldegalerie. Ein Gemälde von Tischbein soll restauriert werden. Das will der Verein mit der Spende einer mittleren vierstelligen Summe unterstützen.