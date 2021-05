Reha-Klinik zieht ins ehemalige Hotel „Stadt Dessau“ in der Kavalierstraße

Dessau - Die ambulante Rehabilitationsklinik MedReha Dessau ist umgezogen: Vom Fürst Leopold Carré in der Antoinettenstraße in das „Dessauer Hof Centrum“ in der Kavalierstraße. Mit dem Einzug der Rehaklinik ist das stadtbildprägende fünfgeschossige Haus in der Innenstadt gegenüber Bauhausmuseum, Stadtpark und Hauptpost jetzt voll und langfristig vermietet. Das teilte die Eigentümerfamilie der FOM Real Estate aus Heidelberg mit.

Hotel-Immobilie war 1991 von der Treuhandanstalt verkauft worden

Das Gebäude an der Einmündung der Friedrichstraße in die Kavalierstraße war in den 1970er Jahren errichtet und 1976 als „Hotel Stadt Dessau“ eröffnet worden. Zuvor befand sich an diesem Standort das bekannte Tanzcafé Tirana. Das Hotel „Stadt Dessau“ hatte 132 Betten und wurde bis Mitte 1995 betrieben. Nach der Wende hatten Rechtsanwalt Reinhard Walter und Architekt Rainer Dombrowski 1991 das Hotel von der Treuhand erworben.

Von den 5.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche des Fünfgeschossers wurden jetzt 1.900 Quadratmeter an die Med Reha Dessau GmbH übergeben. Weitere Mieter der Büro- und Einzelhandelsflächen im Dessauer Hof Centrum sind unter anderem die Commerzbank sowie die Marketinggesellschaft der Stadt Dessau-Roßlau, teilte der Eigentümer jetzt mit.

Reinhard Walter, geschäftsführender Gesellschafter der FOM Real Estate Gruppe und Geschäftsführer des vermietenden Family Offices, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit der Med Reha Dessau GmbH einen weiteren renommierten Großmieter begrüßen zu dürfen und haben damit die Vollvermietung des Objekts erreicht. Diese für den Dessauer Markt sehr große Anmietung bestätigt die hohe Attraktivität unserer Flächen.“

Der Eigentümer hatte die Flächen in den vergangenen Monaten durch gezielte Umbaumaßnahmen auf die Behandlungs- und Betriebsbedürfnisse des neuen Mieters zugeschnitten.

Mietvertrage wurden schon im Dezember 2020 geschlossen - der Umzug ist schon erfolgt

Der Mietvertrag wurde im Dezember des vergangenen Jahres geschlossen. Die Flächen konnten planmäßig nach Vollendung der Umbauarbeiten Ende März übergeben werden. Der Umzug des Klinikteams mit Ärzten, Psychologen, Krankenschwestern, Physio-, Sport- und Ergotherapeuten lief dann im April. Quasi „im fliegenden Wechsel“ nahm dann auch im April die Tagesklinik für ambulante Rehabilitation am neuen Standort mitten in der Innenstadt die Arbeit auf.

Ein weiteres Objekt der FOM Real Estate in Dessau liegt im Gewerbepark Mildensee. Vermietet ist dieses unter anderem an das Land Sachsen-Anhalt für die Autobahnpolizei und an die Bundesrepublik Deutschland für den Zoll.