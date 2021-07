Reck schreibt seine Stelle nicht neu aus - Lob für Umbaupläne von neuem Oberbürgermeister

Dessau-Rosslau/MZ - Das Vorhaben des neuen Oberbürgermeisters Robert Reck (parteilos), die Spitze des Wirtschafts- und Kulturdezernates nicht nachzubesetzen, ist auf ein positives Echo in Stadtpolitik und Wirtschaft gestoßen. Bei seiner Antrittsrede am Mittwoch hatte Reck, der derzeit Wirtschafts- und Kulturdezernent ist, bekanntgegeben, dass er seine Stelle nicht neu ausschreiben wird. Stattdessen wird die Wirtschaft im OB-Büro angesiedelt.

Der Vorsitzende des Wirtschafts- und Industrieclubs Dessau (WIC), Mirko Kirschner, nannte den Schritt „hervorragend“. „Wenn die Wirtschaft Chefsache wird, geht mir das Herz auf“, sagte Kirschner, der Reck im Wahlkampf unterstützt hatte. Er habe keine Bedenken, dass Reck sich zu viele Aufgaben aufbürde. Im nach wie vor bestehenden Wirtschaftsdezernat gebe es weiter kompetente Ansprechpartner. Er könne gut verstehen, dass Reck das Thema Wirtschaftsförderung behalten will, um noch einige Dinge zu Ende zu bringen, etwa Neuansiedlungen am Flugplatz und den Hotelneubau am Schloßplatz.

In den Stadtratsfraktionen kam Recks Vorstoß verhalten positiv an. Guido Fackiner, Vorsitzender der bunten Fraktion, sagte: „Ich finde es gut, die Stelle nicht direkt neu auszuschreiben.“ Er erwarte, dass Reck den Fraktionen in der kommenden Zeit erklären werde, wie er sich die Abläufe in der Verwaltung vorstellt. Eiko Adamek (CDU) sagte: „Wir sind alle gespannt, wie sich die Abläufe einspielen.“ Er sei aber sicher, dass Reck sich diesen Schritt gut überlegt habe. Ralf Schönemann (Linke) konnte die Entscheidung ebenfalls nachvollziehen. „Es war zu erwarten, dass Robert Reck auch etwas an der Struktur der Verwaltung ändert. Ob es klappt, hängt vor allem von seinen Mitarbeitern ab.“