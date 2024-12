Dessau/MZ. - Im Städtischen Klinikum Dessau gab es auch 2024 ein kleines Weihnachtswunder: Zwei neuen Erdenbürgern wurde an Heiligabend das Leben geschenkt.

Ein Junge und ein Mädchen aserbaidschanischer und türkischer Abstammung erblickten am 24. Dezember um 2.47 Uhr sowie um 11.41 Uhr das Licht der Welt im Dessauer Kreißsaal. Der Junge kam als Frühchen mit 2.672 Gramm auf die Welt, das Mädchen per Kaiserschnitt mit 3.105 Gramm. Die Familie des Jungen lebt in Dessau, die Mutter ist Assistenzärztin am Städtischen Klinikum, ihr Mann Assistenzarzt. Die Eltern des Mädchens sind in Zerbst zu Hause.

Vervollständigt wurde der Weihnachts-Kindersegen am zweiten Feiertag, als um 4.53 Uhr ein weiterer Junge geboren wurde und 3.480 Gramm auf die Waage brachte. Der Vater war bei der Geburt dabei, die junge deutsche Familie lebt in Zerbst.

Raul und Lio Paul heißen übrigens die beiden Jungen, der Name des Mädchens blieb am zweiten Feiertag noch ein kleines Weihnachtsgeheimnis.