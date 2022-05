Raubtier verliert immer mehr seine Scheu - Jäger sind alarmiert

Rodleben/MZ - Dessau-Roßlau stand am Dienstag mal ganz oben in Sachsen-Anhalt. In der Statistik der Meldedaten über Nutztierrisse. Beim Landesamt für Umweltschutz (Lau) ist der mutmaßliche Wolfsangriff auf die eingezäunten Schafe in der Rodlebener Schulstraße mit acht getöteten Tieren der jüngste Eintrag (MZ berichtete).

Die Zahl der bislang im Jahr 2022 gerissenen Nutztiere, bei denen als Verursacher der Wolf bestätigt wurde, liegt jetzt landesweit bei 129 Tieren. Zwei weitere wurden entweder von Hunden oder von unbekannten Verursachern getötet, 24 Tiere wurden verletzt.

Am häufigsten gerissen werden Schafe. Dazu kommen nach den Ziegen auch größere Nutztiere wie Kälber, Fohlen und Gehegewild. In Kalbe (Milde) starb ein erwachsenes Rind, in Bismark (Landkreis Stendal) ließ sich der Wolf ein Alpaka schmecken. Nun hat er also in Dessau-Roßlau zugeschlagen.

Schreck in der Morgenstunde Acht von neun Schafen getötet

„Ein Zaun aus Maschendraht und 1,50 Meter hoch, hält den Wolf nicht zurück“, musste Mario Wehlitz vor einer Woche erfahren. Der Schäfermeister aus Brambach ist der Betroffene vom aktuellen Wolfs-Beutezug. Neun seiner Tiere ließ er im benachbarten Rodleben auf umzäuntem Betriebsgelände auf Rasenflächen grasen. Am frühen Mittwoch - es wurde gerade hell und Wehlitz versorgte im Stall seine Schafe und Lämmer - erhielt er Nachricht von einem aufgeregten Kumpel. „Komm’ mal her, ich glaub’, hier stimmt was nicht.“

Der Gerufene fuhr schnellstmöglich in den Nachbarort. Und sah die „Bescherung“ sofort. Direkt hinter dem Zaun langen zwei tote Tiere. „Die waren noch ganz warm, das Blut nicht mal geronnen.“ Wehlitz machte um 8.52 Uhr ein erstes Foto von den Folgen des Raubtierangriffs im Morgengrauen. Dann suchten die zwei Männer das Gelände ab. Und wurden bald und oft fündig, entdeckten im Umkreis von rund 150 Metern sechs weitere Tiere. „Eines muss wohl unter ein Schleppdach geflüchtet sein, wurde aber auch dort herausgezerrt. Das sieht

so aus, als war hier mehr als nur ein Wolf zugange “, vermutet Wehlitz.

Wolfskompetenzzentrum veranlasst Prüfung von genetischem Material

Ein letztes Schäfchen hatte Glück und ist dem Blutrausch entgangen. Die panische Flucht führte das neunte Tier der kleinen Herde in Richtung Elbe. Inzwischen hatten auch Nachbarn von den Ereignissen erfahren und halfen bei der Suche. „Kurz vor dem Hydrierwerk konnte ich schließlich das Schaf einfangen. Natürlich war es völlig verstört und verängstigt. Hatte aber nicht einen einzigen Kratzer.“ Schäfer Wehlitz brachte den Überlebenden in den heimischen Stall. Hier konnte das Tier unter seinen Artgenossen am ehesten zur Ruhe kommen.

Inzwischen waren Kreisjägermeister und Wolfskompetenzzentrum Iden (WKI) bei Stendal über den Vorfall informiert. Das WKI kam zur Rissbegutachtung und Beprobung vor Ort. „Die Probe ist ins Labor Gelnhausen nach Hessen geschickt“, sagte WZI-Leiter Andreas Berbig. Dort laufen Artnachweis und Prüfung des genetischen Materials. „Das kann in drei Stufen mit Datenbankvergleichen und Querverweisen bis zur Bestimmung des einzelnen Individuums führen,“ so Berbig. Das Prozedere aber dauere zwei bis drei Wochen. Der Fall Dessau-Roßlau sei noch in Bearbeitung.

Jäger wollen Jagdrecht mit Zeiten und Quoten

Die Wolfspopulation in Sachsen-Anhalt steigt anhaltend seit zehn Jahren. So wurde beim Wolfsmonitoring 2010/11 ein Rudel mit sieben Wölfen auf stabilem Territorium erfasst. Im Monitoringjahr 2020/21 wurden 22 Rudel und drei Wolfspaare gezählt. In 19 Territorien wurden mindestens 69 Welpen geboren, damit hatte Sachsen-Anhalt 2020/21 laut Monitoring 150 Wölfe.

Diese Zahl hält Dessau-Roßlaus Kreisjägermeister Michael Mitsching für „schöngerechnet“, es sei unmöglich, Wildtiere zu zählen. „Das sind nur Schätzungen.“ Und hier kommen die Jägerschaften zu anderen Ergebnissen: Die Wolfspopulation im Land sei sehr günstig erhalten. Für die Weidmänner laut Mitsching schon „viel zu viel“. Dieser politische Wille aber ist in der EU-Artenschutzverordnung manifestiert, die den Wolf auf der Roten Liste bedrohter Tierarten unter strengsten Schutz stellt.

Das ist nicht in Dessau-Roßlau oder Magdeburg zu ändern. Was die Jägerschaften mehrerer Bundesländer jetzt fordern, auch in Sachsen-Anhalt: Die Aufnahme von Wölfen in das Jagdrecht zu geregelten Zeiten und Quoten. „Es ist höchste Zeit, die Wolfsbestände zu regulieren - von Jägern, die die Ausbildung und Mittel für den verantwortungsvollen Umgang mit Wildtieren haben.“

Das Beispiel Rodleben zeige erneut, dass der Wolf immer näher an Siedlungen heranrücke und seine Scheu vor den Menschen verliere. Das dürfe laut Mitsching nicht sein: „Der Wolf ist neben dem Bären das größte Landraubtier Europas und durchaus nicht ungefährlich.“