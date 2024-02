Renate Kolze wohnt seit fast 50 jahren Am Alten Theater 4 - und sie klagt über wachsende Missstände in ihrem Wohnumfeld. Der Vermieter sieht dagegen kaum Probleme. Warum es teils große Differenzen gibt.

Ratten, Dreck und Hundekot - Mieterin der Scheibe Süd in Dessau klagt über Missstände in Wohnumfeld

Am Alten Theater 4

Auf der Wiese vor dem Wohnhaus Am Alten Theater 4 lassen Hundehalter regelmäßig die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner liegen. Das und vieles andere mehr ärgert die Mieter des DWG-Wohnblocks.

Dessau/MZ. - Es ist schon seit fast 50 Jahren ihr Zuhause. Eigentlich findet es Renate Kolze auch ganz schön in der Scheibe-Süd. „Mit dem Rathaus-Center hat man viele Einkaufsmöglichkeiten gleich in der Nachbarschaft. Auch sonst hat man ins Zentrum kurze Wege“, erzählt sie zufrieden. Doch wenn sie auf ihr unmittelbares Wohnumfeld Am Alten Theater 4 schaut, dann ändert sich die Tonlage der Rentnerin.