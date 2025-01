Der Zwischenfall ereignete sich auf dem Bahnsteig 2/3 am Hauptbahnhof in Dessau.

Dessau/MZ. - Auf dem Dessauer Hauptbahnhof ist es am Donnerstag, 23. Januar, zu einem rassistischen Übergriff gekommen. Das geht aus einem Fahndungsaufruf hervor, den die Bundespolizei am Dienstag, 28. Januar, veröffentlich hat. Gesucht werden Zeugen des Vorfalls – und das Opfer.

Nach Angaben der Bundespolizei hat es am Donnerstag gegen 20.15 Uhr eine Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dessau gegeben. Beamte der Bundespolizei hatten zuerst eine „lautstarke Geräuschkulisse“ wahrgenommen – und waren dann in Richtung Bahnsteig 2/3 geeilt. Dort hatte ein bisher unbekannter Mann aus dem Regionalexpress von Magdeburg in Richtung Leipzig aussteigen wollen und soll dabei von zwei Männern geschubst und aufgrund seiner dunklen Hautfarbe beleidigt worden sein.

Andere Fahrgäste und unbeteiligte Dritte versuchten nach Angaben der Polizei die Situation zu beruhigen. Der Geschädigte verschwand noch vor Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung. Zu Hilfe geeilte Reisende und die Einsatzkräfte selbst wurden anschließend von den 27 und 40 Jahre alten tatverdächtigen Männern attackiert. Beide erhalten je eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie Körperverletzung. Die Polizei bittet den Geschädigten und weitere Zeugen, sich zu melden.

Hinweise werden in der Bundespolizei Magdeburg unter Telefon 0391/ 56549 555 entgegen genommen.