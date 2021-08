Radfahrer fährt bei Rot - Elfjähriger Junge wird in Bus nach Notbremsung verletzt

Dessau-Roßlau/MZ - - Nach einem Unfall in einem Bus sucht die Polizei nach einem Radfahrer. Bei dem Unfall wurde ein 11-jähriger Businsasse leicht verletzt.

Der Unfall hat sich am Montag, 16.50 Uhr, in der Antoinettenstraße ereignet. Der MAN-Bus wollte in den Busbahnhof einbiegen und musste wegen eines Radfahrers eine Gefahrenbremsung durchführen. Der Radler war trotz Ampelrot gefahren. Bei dem Bremsmanöver war der 11-jährige gegen eine Haltestange im Bus gestoßen und hatte sich leicht am Arm verletzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Telefon 0340/25030 entgegen.