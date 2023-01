Besonderes Angebot Quereinstieg in Pflegeberuf - Klinikum in Dessau bietet ab März Ausbildung mit Gehalt an

Ab 1. März bietet das Städtische Klinikum in Dessau die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann als Umschulung mit Gehalt an. Wen man ansprechen will. Welche Voraussetzungen man erfüllen muss.