Prominente Zusagen: Sechs Olympia-Starter beim Stabhochsprung-Meeting in Dessau

Auch Bo Kanda Lita Baehre sprint am Mittwoch auf dem Marktplaz in Dessau.

Dessau/dpa - Für das Internationale Stabhochsprungmeeting in Dessau am 15. September haben sechs Teilnehmer der Olympischen Spiele in Tokio ihre Zusage gegeben. Das teilte Meetingdirektor Ralph Hirsch am Montag mit.

Prominentester deutscher Athlet ist der Leverkusener Bo Kanda Lita Baehre, der in Japan den elften Platz belegte. Zudem hatten auch der Pole Piotr Lisek und der Niederländer Menno Vloon den Endkampf erreicht. Vizeweltmeister Lisek verpasste als Sechster nur knapp eine Medaille.

Auch Matt Ludwig (USA), Ex-Weltmeister Pawel Wojciechowski aus Polen und der Belgier Ben Broeders starteten in Tokio. „Dieses Meeting stellt einen weiteren Leichtathletik-Höhepunkt in Mitteldeutschland dar“, sagte Hirsch zur Veranstaltung, die ab 17.30 Uhr auf dem Marktplatz in Dessau startet.