Stadtplanung und Umbau in Dessau-Roßlau Projekt der Hochschule Anhalt - Künftig hilft Stadtmodell aus 3D-Drucker bei Visualisierung

„Wir bekommen ein erstes Stück Dessauer Innenstadt in den Kofferraum“, freute sich die Stadtverwaltung bei der Übergabe: Dessau-Roßlau hat nun ein Stadtmodell aus dem 3D-Drucker. Was sich hinter dem Projekt verbirgt. Was damit getan werden kann.