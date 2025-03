Die Revision in der Roßlauer Schiffswerft für Elbfähre Prettin und Dommitzsch ist termingerecht abgeschlossen worden. Was alles entdeckt wurde. Wann die Fähre wieder fährt.

Mittels zweier Krane wurde die Fähre am Dienstag in Roßlau von der dortigen Schiffswerft aus wieder in die Elbe gehoben.

Rosslau/MZ. - Das Schubboot vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe hat am Dienstagnachmittag abgelegt vom Werfthafen Roßlau am Elbkilometer 258,2 und sich mit seiner schweren und sperrigen Fracht gut 85 Kilometer stromaufwärts auf den Weg gemacht. Die Elbefähre Prettin lag zur umfangreichen Revision an Land in den Schiffbauhallen der hiesigen Schiffswerft Roßlau.