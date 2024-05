Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

DESSAU/MZ. - Vor einer besonderen sportlichen Herausforderung stehen die Dessauer Floorballer Justin Düben und Philip Schulnies. Sie nehmen für Deutschland an der Premiere der Kleinfeld-Weltmeisterschaft (3 vs 3) in Finnland teil. Die Titelkämpfe finden am Wochenende im eher als Wintersportort bekannten Lahti statt.