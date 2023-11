Die Zukunft der Post(bank)-Filiale in Dessau ist ungewiss. Grund: Die Deutsche Bank, zu der die Postbank gehört, will die Zahl der derzeit bundesweit 550 Standorte bis zum Jahr 2026 auf nur noch 300 reduzieren.

Post in Dessau bald ohne Postbank? Deutsche Bank überprüft bundesweit 550 Standorte

Filiale in der Friedrichstraße

Wird es die Postbank inklusive Post-Dienstleistungen in Dessau auch künftig noch geben? Dazu gibt es keine konkreten Antworten des Konzerns.

Dessau/MZ. - Bei den meisten Dessauern ist und bleibt es „die Post“, die in dem historischen Gebäude an der Kreuzung Friedrich-/ Kavalierstraße residiert. Auch wenn es sich seit Jahren offiziell um eine „Postbank“ handelt, in der nicht mehr nur Briefmarken gekauft und Pakete verschickt werden können, sondern auch Kredite und Bausparverträge angeboten werden. Regelmäßig bilden sich Schlangen vor den Post-Schaltern.