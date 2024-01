Der Tierpark Dessau trauert um den langjährigen Tierparkbewohner „Bambi“. Warum es künftig keinen Shetlandponys mehr in Dessau geben wird.

Dessau/MZ. - Der Tierpark Dessau trauert um den langjährigen Tierparkbewohner Shetlandpony Bambi. Er musste am Mittwoch nach einer mehrtägigen Behandlung eingeschläfert werden, teilt die Einrichtung in der Querallee mit.

Bambi kam als junger Ponyhengst in den Tierpark Dessau

Bambi hatte mit seinen über 35 Jahren ein stattliches Alter erreicht. Er kam als junger Ponyhengst von einem Privathalter in den Tierpark Dessau. Dort eroberte er nicht nur die Herzen der Besucher, sondern auch der Tierpfleger. Tierpflegerin Astrid Buhro erinnert sich gerne daran, wie sie mit Bambi im Zweiergespann mit anderen Ponys den Arbeitswagen der Futterküche durch den Tierpark Dessau gefahren hat.

Bambi war zwar immer der Kleinste in der Dessauer Ponygruppe, aber auch immer der Selbstbewussteste. Der Hengst war bei Groß und Klein sehr beliebt, was auf seinen gutmütigen Charakter und seine Körpergröße zurückzuführen ist. Aufgrund seiner Beliebtheit war er einer der wenigen Tiere, die gleich fünf Patenschaften auf sich vereinen konnte, heißt es in der Mitteilung der Stadt Dessau.

Tierparkleiter Jan Bauer, sein Team und die behandelnde Tierärztin hätten nichts unversucht gelassen, um dem Shetlandpony zu helfen. „Bambi konnte nicht mehr fressen und es wurde eine Schlundverstopfung diagnostiziert“, so Jan Bauer.

Gruppe der Shetlandponys im Tierpark Dessau sukzessive verkleinert

Mit Bambis Tod verliert der Tierpark Dessau nicht nur eine tierische Persönlichkeit, sondern auch das letzte Shetlandpony. Bereits seit 2018 wurde die Gruppe der Shetlandponys sukzessive verkleinert. „Im Rahmen unseres Entwicklungskonzeptes für den Tierpark Dessau mussten wir uns zwischen Pony und Esel entscheiden“, so Jan Bauer. „Für den Anhaltischen Lehrbauernhof mit seinem Bestand an alten und bedrohten Haustierrassen haben wir uns dann für die Esel entschieden.“

Es sei natürlich sehr bedauerlich keine Shetlandponys mehr im Tierpark Dessau zu halten, aber der Platz und die personellen Kapazitäten in einem Tierpark seien nun einmal der limitierende Faktor, erklärt Bauer, so dass nicht immer alle Tierarten gehalten werden könnten.