Dessau/MZ - Die Bundespolizei hat am Samstagmittag in einem Regionalzug von Wittenberg nach Dessau einen 30-jährigen Mann kontrolliert, der per Haftbefehl gesucht wurde. Um 12.20 Uhr trafen die Beamten auf den Reisenden. Der Abgleich seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei ergab, dass er per Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wurde. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Zerbst im Januar dieses Jahres wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen.

Da er weder die Geldstrafe beglichen, noch sich, trotz ordnungsgemäßer Ladung, den Strafantritt gestellt hatte, erging im August dieses Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den 30-Jährigen. Dieser konnte die Geldstrafe zahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls informiert.