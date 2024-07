Unterwegs mit... „Polizei ist wie Familie“: Einen Nachmittag lang unterwegs mit einer Polizeistreife in Dessau-Roßlau

Die MZ hat die Polizei in Dessau-Roßlau für ein paar Stunden begleitet. Was die Kommissare aus ihrem Berufsalltag berichten und warum sie vom Team so begeistert sind.