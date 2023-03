Die Polizei in Dessau-Roßlau und die Landesbereitschaftspolizei sind auf die Suche nach Personen mit offenen Haftbefehlen gegangen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Polizei in Dessau vollstreckt 20 Haftbefehle an einem Tag - Schwerpunktkontrolle voller Erfolg

Dessau-Roßlau/MZ - Bei einem Schwerpunkteinsatz gegen Personen mit offenem Haftbefehl hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Mittwoch einen großen Erfolg erzielt. Wie Reviersprecherin Annett Ropella sagte, wurden 14 Personen, gegen die Haftbefehle vorlagen, festgenommen. Unter ihnen sind zwölf Männer und zwei Frauen jeden Alters, die allesamt in der Stadt wohnten.