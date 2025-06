In der Dessauer Polizeiinspektion gibt es eine Ermittlungsgruppe, die Jagd auf skrupellose Kriminelle macht, die Senioren um ihr Erspartes bringen. Wie sie genau arbeiten, ist geheim, einiges kann der Ermittlungsgruppenleiter aber verraten.

Polizei in Dessau gründet Ermittlungsgruppe gegen Enkeltrick-Betrüger - Worauf die Beamten setzen

Kai-Uwe Bremisch ist Leiter der Ermittlungsgruppe „Aprum“, die sich auf Betrugsdelektie an alten Menschen spezialisiert hat.

Dessau/MZ. - „Ich denke mal, wenn man diesen Briefumschlag in der Hand hält, dann kann man das Geld doch gar nicht übergeben“. Kai-Uwe Bremisch hält ein weißes Kuvert mit auffälliger roter Schrift in die Luft. „VORSICHT!“ steht dort in Großbuchstaben. „Betrugsversuche nehmen leider zu und Sie haben einen eher ungewöhnlich HOHEN GELDBETRAG abgehoben.“