Dessau-Roßlau/MZ/AGE. - Das Polizeirevier in der Dessauer Wolfgangstraße ermittelt seit Freitag, 1. Dezember gegen einen 33-Jährigen aus Vockerode. Der Mann wollte am Freitagmittag in einem Geschäft im Dessau-Center mit einem gefälschten 20-Euro-Schein bezahlen. Der Kassierin war das falsche Geld aufgefallen. Der Geldschein fühlte sich anders an und sah auch etwas anders aus, schildert das Polizeirevier. Eine Prüfung mit einem sogeannten Marker bestätigte ihren Verdacht. Daraufhin wurde die Polizei informiert.