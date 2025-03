Dessau-Roßlau/MZ. - Das ist er dann wohl, der Abschied von der Schuldenbremse. Die Noch-Bundesregierung hat in dieser Woche eine Grundgesetzänderung beschlossen, mit der Schulden in bislang ungekannter Höhe aufgenommen werden können. Profitieren sollen dabei die Bundeswehr, das Klima und die Infrastruktur in den Kommunen. In der Politik und in der Bevölkerung kam der historische Schritt unterschiedlich gut an. Die MZ hat Lokalpolitik und Wirtschaft nach ihrer Meinung gefragt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.