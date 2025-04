Die Dessauer Künstlerin Olivia Seipelt hat eine Serie von Linoldruckgrafiken erstellt. Die zeigen aber nicht die allgemein bekannten Postkartenmotive. Was sie damit bezweckt und wo es die Karten gibt.

Dessau/MZ. - Fast jeden Tag entstehen in der Werkstatt von Olivia Seipelt neue Postkarten. Sie fertigt dafür Linolschnitte an. Aber nicht die bekannten Stadtmotive wie Bauhaus, Rathaus oder Georgium bildet die Künstlerin mit ihren originalen Linoldruckgrafiken auf Karton ab, sondern Orte, an denen sich Menschen ehrenamtlich engagieren, sich Vereine kümmern.