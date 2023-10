Die DWG hat auf einem Wohnblock am Dessauer August-Bebel-Platz eine Photovoltaikanlage auf das Dach gebaut. Wie das Projekt Mieterstrom funktioniert. Und warum einige Mieter trotz der günstigen Preise skeptisch sind.

Photovoltaikanlage auf Wohnblock in Dessau - DWG bietet Mieterstrom für 25 Cent je Kilowattstunde

Die DWG-Mieterstromanlage am August-Bebel-Platz in Dessau.

Dessau/MZ - Manche potenzielle Kunden sind skeptisch: 25 Cent für die Kilowattstunde Strom? Und das in Zeiten, in denen unter 31 Cent kein verlässliches Angebot zu finden ist? „Manche denken, da muss was faul sein“, sagt Mark Müller. Und dann unterschreiben sie nicht.