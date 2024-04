Pünktlich im Jubiläumsjahr wird Lernen und Leben an der Schule als immaterielles Kulturerbe geehrt. Was das Dessauer Gymnasium jetzt vorhat und neu ins Auge fasst.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - „Ich bin überglücklich“, fasst Schulleiterin Astrid Bach kurz zusammen, was seit Tagen das Gymnasium Philanthropinum beherrscht und bewegt. Die Nachricht aus der Staatskanzlei Magdeburg hat in der Stadt Dessau-Roßlau und im Haus in der Naumann-Straße große Freude ausgelöst: „Das Philanthropische Leben und Lernen an der Schule der Menschenfreundschaft“ (so die Übersetzung auf dem Altgriechischen) ist als bewahrenswerte Tradition in die neue Landesliste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.