Pferde-Krimi mit Happy End - Stute Samba Me ist nach dreistem Diebstahl wieder in Rodleben

Samba Me ist wieder in Rodleben.

Leipzig/Rodleben/MZ - Große Erleichterung im Reitverein in Rodleben: Stute Samba Me ist wieder da. In einer spektakulären Aktion wurde das Pferd am Sonntagabend aus einem Stall in Neu Kieritzsch bei Leipzig geholt. „Wir hatten gegen 19 Uhr einen anonymen Hinweis bekommen und uns sofort auf den Weg gemacht“, berichtete Juliane Semmler, Vorstandsmitglied des Reit- und Therapiezentrums.

Der Hinweis war ein Volltreffer: Die am Samstag aus ihrer Box in Rodleben gestohlene Stute war tatsächlich in diesem Stall untergestellt worden. „Sie ist wohlauf, aber man merkt ihr die Aufregung deutlich an“, berichtet der Besitzer Sambas, Daniel Förster, am MZ-Telefon. „Ich bin unendlich erleichtert“, sagt er.

Nicht nur die Rodlebener waren am Sonntag nach Neu Kieritzsch geeilt. Auch die Polizei war vor Ort. Und traf dort auf den Dieb. Wie Förster berichtete, hatte der zunächst versucht zu fliehen. Da er nicht nachweisen konnte, dass er der rechtmäßige Eigentümer des Pferdes ist, hat er mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Diebstahls dauern an.