In Kürze eröffnet im neuen Hotel am Dessauer Schloßplatz die Burgerkette „Peter Pane“ das 51. Restaurant in Deutschland. Betreiber ist ein bekannter Radiomoderator und DJ aus Sachsen-Anhalt.

„Peter Pane“ am Schloßplatz - Dieser bekannte Radiomoderator eröffnet in Dessau ein Restaurant

Dessau/MZ - Nach „Layla“, dem Mega-Hit im vergangenen Jahr, bahnt sich der nächste Sommersong für die aktuelle Saison bereits an: „Peter Pan“ von Julian Sommer und Mia Julia läuft in den Clubs am Ballermann rauf und runter. Um den Jungen, der nie erwachsen wird, geht es in dem Lied nur am Rande. Im Fokus stehen viel mehr Sommer, Sonne, jede Menge Party und - vorsichtig formuliert - das ein oder andere Glas Alkohol.